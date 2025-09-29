Жителям Подмосковья рассказали о самых распространенных схемах мошенничества

Покупки товаров или подбор квартиры в интернете, поиск работы в онлайне давно стали частью повседневной жизни. Как распознать фальшивые объявления и защититься от мошенников, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Мошенники создают поддельные ссылки и сайты-двойники, делают точные копии страниц популярных онлайн-платформ. Размещают заманчивое объявление и быстро отвечают, создавая ощущение выгодной сделки. Далее они переводят общение в мессенджер, якобы из-за «проблем с чатом платформы» и отправляют «подтверждающие документы» и ссылку на фальшивую страницу оплаты, просят ввести данные карты и код из СМС.

В другой схеме обмана злоумышленники продают несуществующие товары. Они публикуют объявления с продажей товаров, как правило, по низкой цене, просят внести 100% предоплату, а после перестают выходить на связь.

Также мошенники часто используют фальшивые объявления по аренде и продаже недвижимости. Они выкладывают однотипные объявления с разными номерами, используют фото из чужих объявлений или сгенерированные нейросетью, устанавливают цену ниже рынка на 30-50% и отказываются от показа и настаивают на передаче ключей после предоплаты.

Кроме того, существует схема обмана с фиктивными вакансиями. Злоумышленники предлагают высокооплачиваемые поддельные вакансии в крупных российских компаниях, сообщают о необходимости открыть новый счет в банке и просят предоставить персональные данные. Также есть схема с ложным возвратом денег. Это когда после неудачного платежа звонят якобы от службы поддержки и предлагают «вернуть деньги». Преступники просят данные карты или код из СМС для подтверждения операции.

В Мингосуправления отметили, что самые опасные методы оплаты — переводы по СБП и номеру телефона, прямые переводы на карту и электронные кошельки.

Чтобы обезопасить себя и не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым правилам:

проверяйте репутацию продавца — читайте отзывы покупателей, проверьте дату создания аккаунта,

не переходите по подозрительным ссылкам,

не сообщайте код из СМС и банковские реквизиты посторонним лицам,

внимательно проверяйте имена доменов сайта,

обращайте внимание на ошибки в тексте и дизайн сайта,

покупайте товары или услуги только на проверенных сайтах.

Если вас уже обманули, то обратитесь в банк, блокируйте карту через горячую линию, сообщите о мошеннической операции. Также соберите доказательства: скриншоты переписки и объявления, чеки переводов, номера телефонов, сообщите в поддержку платформы, приложите доказательства и подайте заявление в правоохранительные органы.

Оставайтесь в цифровой безопасности вместе с uslugi.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии.

Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».