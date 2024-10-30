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Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах с 30 октября по 1 ноября

В среду на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

31 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

1 ноября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 4-9 градусов, ночью — 2-6 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду с незначительными прояснениями, возможны осадки в смешанной фазе.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.