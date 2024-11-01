Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах с 1 по 3 ноября

С 1 по 3 ноября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 1-8 градусов, ночью — минус 3 — плюс 2С. Синоптики обещают облачную, с небольшими прояснениями погоду, возможны осадки в смешанной фазе.

В случае обнаружения возгорания жителей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.