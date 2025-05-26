Жителям Подмосковья рассказали о популярной мошеннической схеме

Сейчас среди самых распространенных мошеннических схем — подделывание голоса родных в аудиосообщениях или сообщение от «руководства» или представителей ФСБ. Кибермошенники постоянно разрабатывают новые способы обмана, поэтому важно быть бдительным, сообщил РИАМО заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Дмитрий Дениско.

«Распространение мошеннических схем растет с очень большой скоростью. Злоумышленники тщательно и активно разрабатывают новые схемы. По-прежнему наиболее распространены хищения денежных средств, кражи с банковского счета. На мой взгляд, из наиболее распространенных схем — это подделывание голоса родных в аудиосообщениях или сообщение от „руководства“ или представителей ФСБ, сотрудников банка, сотрудников сотовой связи, почты и многие другие», — сказал Дениско.

Он отметил, что кибермошенники постоянно разрабатывают новые способы обмана, поэтому важно быть бдительным всегда и везде. Виды мошенничества опознать непросто, поэтому важно следить за появлением новых схем обмана и уметь их выявлять.

«Главная причина, по которой мошенничества удаются, — это легкомыслие граждан, невнимательность и чрезмерное доверие незнакомым людям. Если ранее в категории подверженных воздействию мошенников были дети и люди пожилого возраста, то на сегодняшний день мы наблюдаем более расширенный круг людей. Чаще всего злоумышленники звонят своим жертвам или пишут СМС», — рассказал заместитель председателя комитета.

Дениско уточнил, что также аферисты активно промышляют в мессенджерах и социальных сетях. Соответственно человек абсолютно любого возраста и социальной категории должен быть бдительным.

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