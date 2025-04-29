Жителям Подмосковья рассказали о новых правилах содержания сельскохозяйственной птицы

В России с 1 сентября вступают в силу новые ветеринарные правила содержания сельскохозяйственной птицы, направленные на повышение санитарных и биобезопасных стандартов в птицеводческой отрасли. Эти нормы распространяются как на крупные хозяйства, так и на личные подсобные хозяйства, однако большинство требований касаются именно крупных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Один из ключевых аспектов новых правил — регулирование выгульных мероприятий. В крупных предприятиях выгул птицы запрещен, за исключением использования изолированных выгульных площадок — соляриев. Эти солярии должны представлять собой изолированные площадки, оборудованные лазами для облегчения выхода и входа птицы, при этом их площадь должна быть не менее площади основного помещения для птицы. Внутренние площади должны быть защищены от проникновения диких птиц, что помогает снизить риск распространения заболеваний. В то же время выгул гусей и уток в крупных хозяйствах разрешен, что позволяет поддерживать определенные природные условия содержания.

Особое внимание уделяется пастбищному типу содержания, который допускается как для мелких, так и для крупных хозяйств, особенно производящих органическую продукцию или продукцию с улучшенными характеристиками. Для этого типа содержания обязательно ограждение мест выпаса, чтобы защитить птиц от проникновения посторонних лиц, транспорта и диких животных.

Биобезопасность занимает важное место в новых правилах. Предусмотрены строгие нормы по оснащению помещений вентиляционными системами, обработке транспорта, оборудования и инвентаря. Входы и выходы на птицекомплексах должны оборудоваться дезинфекционными барьерами и площадками для обработки транспорта, что исключает возможность заноса инфекции. Внутри комплекса в обязательном порядке должен быть установлен ветеринарно-санитарный пропускной пункт, обход которого недопустим. Для сотрудников установлены требования к одежде, а также ограничения по проносу еды, что позволяет снизить вероятность попадания посторонних веществ или вредных микроорганизмов в зону содержания птиц.

Перемещение работников внутри предприятий строго регламентировано: при работе с одной группой птицы они не могут одновременно обслуживать другую без предварительной дезинфекции спецодежды. Это важный аспект профилактики распространения болезней.

Что касается размещения инкубатория, то он должен находиться на расстоянии не менее 300 метров от основных птицеводческих площадок, что помогает снизить риск перекрестного заражения и обеспечить гигиеническую безопасность.

Соблюдение чистоты и дезинфекции — еще один важный компонент новых правил. В помещениях необходимо поддерживать постоянную чистоту, регулярно удалять помет и строго следить за его правильным хранением. Помет, предназначенный для использования в качестве удобрений, должен располагаться не ближе чем в 300 метрах от птиц. Внутренние помещения проводят дезинсекцию, дезакаризацию и дератизацию не реже двух раз в год, а при наличии признаков вредителей — немедленно.

На территории птицекомплексов разрешено содержать только сторожевых собак, соколов и ястребов, что способствует охране территории и предотвращению проникновения опасных лиц или животных.

В ведомстве отметили, что новые ветеринарные правила призваны значительно повысить уровень санитарии, снизить риски заболеваний и обеспечить более безопасные условия содержания сельскохозяйственной птицы как для крупных хозяйств, так и для личных подсобных хозяйств.

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