Жителям Подмосковья рассказали о новом способе мошенничества с помощью домовых чатов

Мошенники снова обманывают граждан с помощью домовых чатов, в которые добавляются под видом жильцов. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В чате злоумышленники пишут, что у них есть ненужная бытовая техника или мебель, которую они готовы отдать совершенно бесплатно. Для убедительности они даже отправляют фото или видео предлагаемого товара, а затем сообщают, что передать вещи смогут только через курьера. Далее преступники присылают ссылку якобы для оформления «заказа». На самом деле такая ссылка является фишинговой. С ее помощью они заражают устройство жертвы вредоносным программным обеспечением и похищают персональные данные.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не переходите по подозрительным ссылкам и не доверяйте заманчивым предложениям от незнакомцев.

Мингосуправления региона рекомендует рассказать о подобной схеме своим близким, а узнать больше о кибербезопасности можно на региональном портале госуслуг в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.