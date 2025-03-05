Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества с фальшивыми доставками

В преддверии 8 марта мошенники действуют сразу по двум сценариям. Подробнее о предпраздничных схемах обмана рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Первый сценарий состоит в том, что потенциальной жертве звонит человек и представляется курьером. Он утверждает, что доставляет цветы и запрашивает код из СМС для подтверждения получения заказа. Во второй уловке курьер привозит букет от анонимного отправителя, после чего жертве поступает звонок от той же «службы доставки». Они просят сообщить цифры из СМС, якобы для внутренней отчетности.

На самом деле этот код нужен злоумышленникам для доступа к онлайн-банку или аккаунту на портале госуслуг. Получив его, мошенники могут похитить денежные средства или даже оформить кредит на имя получателя.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников и не испортить себе праздничное настроение, нужно следовать простым правилам: никому не передавайте коды из СМC или пуш-уведомлений, а при подозрительных звонках сразу прекращайте разговор.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.