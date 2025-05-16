Жителям Подмосковья рассказали о новой двухэтапной схеме мошенничества

Сначала человек получает телефонный звонок якобы от сотрудника пункта выдачи заказа популярного маркетплейса. Преступник предлагает оформить доставку покупок прямо домой, а для этого требует назвать СНИЛС, ИНН или код из СМС. Следующий этап заключается в том, что жертве поступает второй звонок от «представителя правоохранительных органов». Преступник сообщает о взломе аккаунта на Госуслугах и убеждает, что деньги человека в опасности, а для защиты финансов просит немедленно перевести средства на «безопасный счет» либо передать наличные лично «сотрудникам полиции».

На самом деле мошенники не получили доступ к вашему аккаунту на госуслугах, а код из СМС генерируется автоматически с поддельного номера телефона. Важно помнить, что правоохранительные органы никогда не просят переводить деньги куда бы то ни было.

Будьте бдительны ко всем подозрительным звонкам и сообщениям, не передавайте личные данные и коды из СМС посторонним людям. Следите за новостями, чтобы узнавать про новые схемы мошенничества первыми, а также изучайте правила цифровой безопасности на uslugi.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.