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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 7–9 ноября

6 ноября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

7 ноября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Наро-Фоминском — II класс.

8 ноября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс.

9 ноября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс.

В ближайшие дни температура будет от минус 2 градусов — плюс 7 градусов, ночью — минус 5 градусов — плюс 1 градус. Синоптики обещают переменную облачность, местами возможен слабый снег.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.