Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 28–30 июня

27 июня на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

28 июня большей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском и Наро-Фоминском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Бородинском, Звенигородском, Истринском, Луховицком, Подольском, Талдомском, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс.

29 июня большей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Луховицком, Наро-Фоминском Подольском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс.

30 июня на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — от плюс 15 до плюс 21 градусов, ночью — от плюс 10 до плюс 11 градусов. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.