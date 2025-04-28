Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 28–30 апреля

28 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Бородинском, Истринском и Ногинском — II класс, в Наро-Фоминском лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности, в Подольском — V класс пожарной опасности.

29 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Бородинском, Дмитровском, Истринском и Ногинском — II класс, в Наро-Фоминском лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности, в Подольском — V класс пожарной опасности.

30 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 8-11 градусов, ночью — минус 1 — плюс 6 градусов. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.