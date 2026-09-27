сегодня в 10:03

Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 27–29 сентября

26 сентября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

27 сентября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Луховицком, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс, в Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском — III класс.

28 сентября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Талдомском лесничестве — I класс, в Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском — III класс.

29 сентября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — III класс.

В ближайшие дни температура будет плюс 13-17 градусов, ночью — плюс 4-11 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.