Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 24–26 мая

В пятницу на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Талдомском и Шатурском лесничествах — IV класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

25 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском и Шатурском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

26 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 20-23 градусов, ночью — 11-13 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания жителей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.