Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 14–16 ноября

13 ноября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

14 ноября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

15 ноября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

16 ноября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет плюс 1-3 градуса, ночью — плюс 1-6 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, местами снег с дождем.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.