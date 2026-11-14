Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 14–16 ноября
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
13 ноября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
14 ноября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.
15 ноября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.
16 ноября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.
В ближайшие дни температура будет плюс 1-3 градуса, ночью — плюс 1-6 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, местами снег с дождем.
В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.
«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.