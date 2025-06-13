Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 13–15 июня

12 июня на территории гослесфонда Московской области произошел 1 пожар в Чернореченском участковом лесничестве (Луховицкий филиал ГАУ МО «Мособллес») в 4 км от города Луховицы. При тушении возгорания были задействованы 4 человека личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

13 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Волоколамском, Ступинском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Клинском — IV класс.

14 июня на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

15 июня на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — от плюс 14 до плюс 21 С, ночью — от плюс 10 до плюс 14 С. Синоптики обещают облачную, почти без прояснений, погоду, дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.