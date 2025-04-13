Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 13–15 апреля

12 апреля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

13 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

14 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

15 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет — от плюс 8 до плюс 16 градусов, ночью — от 0 –до плюс 6 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартовал рано.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.