Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 12–14 июня

11 июня на территории гослесфонда Московской области произошел 1 пожар в Хорловском участковом лесничестве (Виноградовский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 2 км от деревни Шильково, г. о. Воскресенск. При тушении возгорания были задействованы 4 человека личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

12 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности, в Клинском — IV класс.

13 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Луховицком и Ступинском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности, в Клинском — IV класс.

14 июня на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — от плюс 16 до плюс 21 градусов, ночью — от плюс 12 до плюс 15 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимоа незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.