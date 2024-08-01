Жителям Подмосковья рассказали о комплексных госуслугах и их новинках

Комплексные госуслуги — это формат предоставления государственных услуг, который позволяет гражданам получать несколько услуг одновременно. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

В один пакет объединяют услуги, связанные с определенными жизненными ситуациями. Например, в семье родился третий ребенок, и теперь она стала многодетной. Тогда на помощь приходит комплексная услуга «Многодетная семья». Достаточно, чтобы один из родителей подал онлайн-заявление, и семья сразу получает льготный статус многодетной, а также выплату на школьную форму, компенсацию оплаты коммунальных услуг, социальную карту жителя Московской области, бесплатное питание для ребенка в школьных столовых.

И так по разным жизненным ситуациям на региональном портале доступно 14 комплексных услуг, такие как «Рождение ребенка», «Открытие собственного дела», «Военные комиссариаты» и другие. Упрощение процесса, экономия времени и улучшение качества обслуживания — преимущества комплексного подхода.

Как рассказали в министерстве, в 2024 году среди новинок появилась комплексная услуга по обеспечению жильем «Молодых семей». Подав всего одно заявление, можно получить субсидию без посещения администрации. Новый комплекс услуг «Ветеран труда» позволяет получить по одному заявлению компенсацию за ЖКУ, ежемесячную денежную выплату, компенсацию на домашний телефон и социальную карту жителя Подмосковья. Также четыре услуги центра кадастровой оценки объединили в единый комплекс на региональном портале.

На региональном портале собраны более 300 услуг и сервисов онлайн. Вход на портал возможен с подтвержденной учетной записью ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.