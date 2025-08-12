сегодня в 15:35

Жителям Подмосковья рассказали о единственном в регионе деревообрабатывающем цехе

Деревоперерабатывающий цех Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» — уникальное для Московской области предприятие, играющее важную роль в обеспечении лесного хозяйства Подмосковья и местного населения пиломатериалами. Начиная с 2006 года он прошел несколько этапов модернизации, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Сырьем для переработки служит древесина, вырубленная в результате санитарно-оздоровительных мероприятий, проводимых в талдомских лесах, включая выборочные и сплошные санитарные рубки. Всего два человека обеспечивают обработку порядка 150 куб. м леса-кругляка в месяц», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

В ходе рабочей поездки по лесничествам северной части Подмосковья, проведённой руководителем лесного ведомства региона, дана оценка работы небольшого деревоперерабатывающего предприятия. В его основе — ленточная пилорама, которая зарекомендовала себя как надёжное оборудование для переработки древесины.

С момента основания цех выпускает перечень продукции, необходимой для нужд лесного хозяйства Московской области. Специалисты ежегодно обеспечивают филиалы лесничеств пиломатериалом для выполнения работ по ремонту мест отдыха, установки шлагбаумов и аншлагов.

По результатам осмотра пилорамы было принято решение о ее дальнейшей модернизации и механизации работы. Это позволит увеличить производительность и качество готового пиломатериала.

ГАУ МО «Мособллес» реализует пиломатериалы и дрова, а также оказывает иные услуги, связанные с обустройством, защитой и содержанием лесов. Подробности — тут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.