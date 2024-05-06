Жителям Подмосковья рассказали о действиях при обнаружении БПЛА в лесу

Любители досуга на природе могут наткнуться на БПЛА. Такие устройства были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако ГУРБ Подмосковья предупреждает, что они могут нести угрозу безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

При обнаружении БПЛА нужно: отойти от устройства на расстояние не менее 100 метров, а также предупредить об опасности людей, находящихся рядом; постараться не пользоваться вблизи устройства радиоаппаратурой, мобильными телефонами, GPS.

Не стоит пытаться потрогать беспилотник или взять его в руки. Нельзя кидать в него предметы и пытаться произвести другие действия с устройством.

Отойдя на безопасное расстояние, нужно сообщить о месте и времени обнаружения аппарата в службу спасения по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.