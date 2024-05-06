Жителям Подмосковья рассказали о действиях при обнаружении БПЛА в лесу
Фото - © Главное управление региональной безопасности Московской области
Любители досуга на природе могут наткнуться на БПЛА. Такие устройства были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако ГУРБ Подмосковья предупреждает, что они могут нести угрозу безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
При обнаружении БПЛА нужно: отойти от устройства на расстояние не менее 100 метров, а также предупредить об опасности людей, находящихся рядом; постараться не пользоваться вблизи устройства радиоаппаратурой, мобильными телефонами, GPS.
Не стоит пытаться потрогать беспилотник или взять его в руки. Нельзя кидать в него предметы и пытаться произвести другие действия с устройством.
Отойдя на безопасное расстояние, нужно сообщить о месте и времени обнаружения аппарата в службу спасения по номеру 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.