Жителям Подмосковья рассказали, когда должника могут лишить права выезда из РФ

Перед тем как запланировать заграничную поездку, судебные приставы Подмосковья рекомендуют жителям помнить о наличии или отсутствии возбужденных в отношении них исполнительных производств, в рамках которых могут быть наложены ограничения. В ряде случаев из-за производств может быть ограничено права выезда за границу Российской Федерации, сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление об ограничении должника в праве на выезд из Российской Федерации. Если исполнительный документ не является судебным актом, то решение о подобном ограничении права может принять суд по заявлению судебного пристава-исполнителя или взыскателя.

Постановление об ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации является мерой принудительного характера и выносится в следующих случаях:

задолженность по требованиям о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, превышает 10 тыс. рублей;

требования исполнительного документа носят неимущественный характер (например, требование о восстановлении на работе незаконно уволенного сотрудника, выселении должника или вселении взыскателя, сносе здания, передаче ребенка и пр.);

задолженность по иным требованиям (например, административным штрафам, налогам, коммунальным платежам) составляет 30 тыс. рублей и более. Однако по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований должник, в случае непогашения задолженности в полном объеме, может быть ограничен в праве на выезд и при наличие долга в размере 10 тыс. рублей.

Снятие ограничения многоэтапная процедура и осуществляется посредством электронного межведомственного документооборота. Бумажная копия постановления о снятии ограничения на выезд из Российской Федерации и документы об оплате долга не являются основанием для пропуска через государственную границу.

На портале Госуслуг функционирует сервис «Ход снятия ограничения выезда из России». Он позволяет гражданам-должникам мгновенно получать сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отображаются на главной странице личного кабинета. Жителей Подмосковья призывают проверять задолженность и снимать ограничения заранее.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.