Жителям Подмосковья рассказали, как защитить детей от вербовки радикалами

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предупредила о росте случаев вовлечения подростков в радикальные группировки. Родителям, педагогам и сверстникам нужно быть особенно внимательными к изменениям в поведении молодых людей, сообщила пресс-служба уполномоченного.

Тревожными сигналами явлыяются:

Резкая смена круга общения;

Повышенная скрытность;

Эмоциональная нестабильность;

Неожиданные изменения в интересах.

«Очень важно говорить с подростками на тему ответственности за участие в радикальных группах. Ребят вовлекают в преступную деятельность, обещают деньги, убеждают в безнаказанности: не увидят, не посадят из-за возраста и так далее. Но это неправда! Мы видим на практике, что вместо обещанных денег подростки получают огромные сроки — до 10 лет, поломанные жизни, разрушенные мечты. Ответственность неизбежна», — подчеркнула Мишонова.

Даже если ребенок не достиг возраста уголовной ответственности, его могут отправить в спецучреждение, поставить на учет, а материальный ущерб будут возмещать родители.

Появилась новая схема вербовки — злоумышленники все чаще действуют под видом спецслужб, угрожая расправой над близкими или манипулируя жертвами. Известны случаи, когда под таким давлением подростки и даже взрослые шли на преступления или суицид.

Чтобы защитить ребенка, Ксения Мишонова рекомендует научить детей:

Не отвечать на звонки с незнакомых номеров;

Проверять любую подозрительную информацию;

Сообщать взрослым о странных контактах в соцсетях и мессенджерах.

«Обязательно донесите до своих детей, что никакой нормальный взрослый не будет просить помощи у ребенка! — это один из главных сигналов, что здесь что-то не так. Второй сигнал — спешка. Если на другом конце провода требуют срочно выйти в другую комнату, никому не говорить о разговоре, прислать какие-то данные, контакты, коды, выполнить какие-то действия — нужно немедленно положить трубку, прекратить общение, рассказать взрослым», — предупреждает омбудсмен.

Эксперты призывают усилить контроль за онлайн-активностью подростков и проводить профилактические беседы о последствиях участия в радикальных группировках.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.