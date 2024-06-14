Жителям Подмосковья рассказали, как вести себя при встрече с кабаном в лесу

При встрече с кабаном в лесу самое главное не растеряться. Дикое животное не нападет без причины. Нападение может спровоцировать неправильное поведение человека. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Если кабана сопровождает его выводок ни в коем случае не надо пытаться поиграть с малышами или просто погладить. Они, в силу возраста, очень любопытны и вполне могут подойти к вам сами. Брать их на руки тоже категорически нельзя.

Их мама, скорей всего, где-то поблизости и обязательно попытается спасти своего детеныша. А ее немаленькие и острые резцы представляют огромную опасность для человека. При этом вес кабана достигает трехсот килограммов, а скорость передвижения — до 30 км/час.

Самый верный способ спастись, если уж вам довелось встретить кабана в лесу, — это залезть на высокое дерево. Сколько времени вам придется провести на этом дереве, известно только кабану, а точнее, пока у него не кончится терпение, и он не уйдет.

Чаще всего, кабану нет никакого дела до человека, обычно он не проявляет агрессии и, наоборот, сам стремится избежать встречи, скрывшись в чащобе. Опасность для человека представляет именно самка кабана. И то в весенний период (апрель–май), когда она недавно родила и ее деткам не больше недели. Сейчас они уже подросли и мамаша спокойнее относится к их играм.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.