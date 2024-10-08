Жителям Подмосковья рассказали, как установить самозапрет на кредиты

С 1 марта 2025 года каждый гражданин сможет самостоятельно установить самозапрет на получение потребительских кредитов. Это значит, что банки и микрофинансовые организации не смогут заключать с ним договоры, если он решит воспользоваться этой опцией, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Эта возможность появилась благодаря новому федеральному закону, который принят для защиты граждан от мошеннических действий. Самозапрет будет действовать на все виды потребительских кредитов и займов, включая овердрафты и кредитные карты. Однако он не коснется ипотечных, автокредитов и образовательных кредитов с господдержкой.

По данным прокуратуры Московской области, с начала 2024 года совершено порядка 13 тысяч криминальных посягательств в сфере IT. Только от действий телефонным мошенников пострадали свыше 8 тысяч граждан.

Для того, чтобы установить самозапрет, достаточно будет воспользоваться порталом «Госуслуги» начиная с 1 марта 2025 года. Также с сентября 2025 года эту услугу можно будет оформить в МФЦ. Самозапрет не повлияет на кредиты, которые уже были оформлены, их необходимо погашать как обычно.

При попытке взять кредит с установленным запретом, кредитная организация откажет в его выдаче. Если гражданин решит снять запрет, это будет возможно сделать самостоятельно, а изменения вступят в силу на следующий день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.