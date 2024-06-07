Жителям Подмосковья рассказали, как снять деньги если рядом нет банкомата

Сервис «наличные на кассе» появился в 2019 году и пока не успел обрести широкую популярность, однако он позволяет гражданам получить наличные с карты при оплате покупки. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

По данным ГУ Банка России по ЦФО в Подмосковье действует более 10,6 тыс. таких точек: более 500 работают в торговых предприятиях Балашихи и Одинцова, более 400 — в Химках, Подольске и Красногорске, более 300 — в Мытищах, Люберцах, Истре, Домодедове, а также Пушкинском и Раменском городских округах.

Сервис «наличные на кассе» предоставляют как крупные сетевые супермаркеты, так и маленькие магазины у дома. Некоторые кафе, рестораны и автозаправочные станции тоже начали предлагать клиентам снять наличные с карты при совершении покупки. Активнее всего услуга развивается в небольших населенных пунктах, где нет офисов банков и банкоматов. А во многих торговых точках можно при совершении покупки оплатить на кассе услуги ЖКХ.

В день с одной дебетовой карты таким образом можно снять не более 5 тыс. рублей, в месяц — не более 30 тыс.

Торговые точки не берут с покупателей комиссию за выдачу наличных, но банки могут установить свои тарифы на эту услугу. Стоит заранее выяснить, подключил ли ваш банк сервис «наличные на кассе» и какую плату за него берет. Эту информацию можно получить по телефону горячей линии, на официальном сайте или в чате мобильного приложения банка

Помимо снятия наличных, некоторые магазины и автозаправки позволяют внести на свою карту наличные — для этого ничего покупать не нужно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.