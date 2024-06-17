Жителям Подмосковья рассказали, как себя вести при встрече с лисой в лесу

Сотрудники лесничего Комсомольского участка Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» рассказали, что при встрече с диким животным в лесу самое главное не бояться и не беспокоиться. Можно на расстоянии понаблюдать за ним, при этом не пытаясь сфотографировать или потрогать. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Лисы не атакуют первыми, их агрессию может вызвать лишь поведение человека. В подкормке человеком они не нуждаются, животным важно самостоятельно добывать корм, чтобы выживать в дикой природе. Если вы покормите животное, то положительный опыт заставит лису и дальше тянуться к людям, а это может быть опасно.

Однако не стоит паниковать, подходить, гладить, кормить, делать резкие движения и махать руками, поворачиваться спиной, смотреть в глаза и убегать.

Если же зверь без страха бежит прямо на вас, он может быть заражен бешенством. Постарайтесь найти укрытие, например, в машине или даже на дереве.

Если такой возможности нет, нужно попытаться держать хищника на расстоянии. Например, подобрать палку или снять рюкзак. В случае нападения зверь вцепится в импровизированный щит, а не в руку или ногу.

Если все-таки животное укусило, то следует обработать рану антисептиком и обязательно обратиться за медицинской помощью.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.