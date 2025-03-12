Жителям Подмосковья рассказали, как работают инспекторы Минчистоты региона

В лице замначальника территориального отдела министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказываем о работе инспекторского состава ведомства. Работа ведется на благо жителей региона. Для поддержания квалификации инспекторский состав всегда обучается чему-то новому. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Интересная, разносторонняя, важная, нацеленная на результат — так сотрудники министерства описывают свою работу. Результаты видны каждый день в виде чистых дворов, ухоженных входных групп и безопасных детских площадок.

Рабочий день начинается немного раньше запланированного расписания. Поручения начинают приходить примерно с 8:00 и заканчиваются после 21:00. К выполнению инспекторы приступают немедленно.

По приезде в офис начальники и заместители территориальных отделов проводят утренние планерки со своими сотрудниками. Там ставятся цели и задачи на день, передаются поручения вышестоящего руководства, разъясняются изменения в законодательстве, даются рекомендации по отработке тех или иных обращений жителей.

«Мне всегда нравилось, когда меня окружает чистота и порядок, начиная от того места где я живу, куда хожу и какие места посещаю. В 2011 году, работая в муниципальном предприятии я узнал о работе такой службы и мне захотелось заниматься этой деятельностью. Когда я пришел в территориальный отдел и увидел людей которые профессионально занимаются обеспечением чистоты в регионе с большим энтузиазмом влился в такую интересную работу. Работаю с 2011 года по настоящее время и хочу продолжать свою трудовую деятельность на благо жителей родного Подмосковья», — сказал заместитель начальника территориального отдела № 1 министерства Александр Воробьев.

Работа сотрудников министерства не всегда оценима в натуральном виде, так как инспекторы не выполняют самостоятельно уборку придомовой территории или мест общего пользования МКД, а направляют поднадзорные службы на выполнение тех или иных заданий. Когда специалисты управляющих организаций или муниципальных учреждений знают, что за их бездействие или не качественное исполнение их служебных обязанностей ждут последствия в виде административной ответственности, который ляжет на плечи руководства, они работают намного качественнее. А если не работают, то инспектор всегда это заметит и примет меры.

Для Александра самое интересное в работе — это каждодневное выполнение разноплановых задач. Никогда не стоит на месте, всегда развивается и двигается вперед.

Источник вдохновения для инспектора — это отличные специалисты, профессионалы своего дела которые выполняют свою работу компетентно, усердно и с полной самоотдачей.

Основное, что должен уметь и понимать сотрудник инспекторского состава, это то, что от качественно выполненной задачи, от качественной и добросовестной отработки обращений граждан зависит удовлетворенность жителей Московской области.

Задача инспекторов — сделать проживание в домах Московской области максимально комфортным для жителей. Инспектор несет персональную ответственность за отработку каждого обращения, что даётся ему в работу, несет ответственность за информацию, которую он передает руководству.

Всегда, когда люди спрашивают про возможность трудоустройства в Министерство инспекторы с удовольствием рассказывают про нюансы работы, в том числе про очень плотный график и работу в выходные дни.

Все желающие попасть на службу должны быть готовы к регулярному посещению подвалов, кровель многоквартирных домов, общению с заявителями в формате «вопрос-ответ», знанию законодательства «от и до» и самое главное ко всему новому и неизведанному, что несет в себе профессия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.