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Жителям Подмосковья рассказали, как подготовиться к поездке с домашними питомцами

Владельцы домашних животных, которые планируют отправиться в путешествие со своим питомцем, могут подготовить документы на перевозку в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Для этого необходимо открыть приложение, перейти в раздел услуги — все услуги — личные документы — заявка на оформление ветеринарного свидетельства формы № 1 на перевозку домашнего животного.

Далее нужно заполнить онлайн-форму, выбрать подходящую ветклинику и записаться на прием в удобное время или вызвать ветеринара на дом. Электронная услуга предоставляется только государственными ветеринарными клиниками.

Удобство пользования приложения заключается в том, что специалист заранее подготовит проект документа, проведет осмотр животного в назначенное время и выдаст свидетельство.

Забота о здоровье и комфорте домашнего питомца важна в любых поездках и путешествиях, а поможет в этом «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.