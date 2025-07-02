Эксперт ответил, почему телефонные мошенники стали представляться вузами

Алексей Филатов, заведующий кафедрой персонологии и поведенческого анализа Академии социальных технологий, врач-психиатр, психолог, эксперт в области детекции лжи рассказал, зачем мошенники звонят из вуза и представляются работниками деканата, как реагировать на такие звонки и избежать компрометации данных и потери денег, сообщает «Секрет Фирмы» .

Специалист отметил, что мошенники меняют свои схемы и целевую аудиторию в зависимости от каких-либо событий в стране, в основном в связи с праздниками. Например, 1 сентября они обманывают родителей учащихся по темам поступления в школу или детсад, а в День народного единства обманывают пенсионеров, предлагая «собянинские начисления» в честь праздника и так далее. Стоит помнить, что все эти темы являются лишь предлогом, а после того как мошенник получает доверие жертвы, он переходит на компрометацию аккаунта на Госуслугах либо же банковского аккаунта, путем получения кода из смс.

В последнее время участились случаи звонков «из вузов». По мнению Филатова, это актуально сейчас, так как вузы находятся на пике приемной кампании, студенты оформляют переводы, подают заявления, оплачивают обучение. В то время как родители тревожатся по этой теме и дальнейшей судьбе своих детей. Так, акцент на подобных темах снижает уровень критического восприятия людей, из-за чего многие принимают нерациональные, импульсивные решения. Именно за этим и охотятся телефонные мошенники.

«Все государственные и желательно частные организации должны предупреждать сотрудников о наиболее типичных сценариях обмана мошенниками — как минимум размещать такую информацию на информационных стендах. Однако эффективность такого информирования низкая: до сих пор меньшинство наших граждан ознакомлено с ними и даже несмотря на проводимую работу, находятся в группе риска», — добавил эксперт.

Во избежание обмана Филатов рекомендовал не делать ничего по телефонному звонку, а проверять необходимую информацию на официальном сайте вуза и пользоваться приведенными там доверительными контактами. Также не нужно верить в «срочность», так как вузы не исключают по звонку и не оформляют возвраты средств без соответствующего письменного заявления.