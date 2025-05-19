Жителям Подмосковья рассказали, как не попасться на «лжеветеринаров»

Когда питомец начинает заболевать, хозяин готов сделать все возможное, чтобы помочь ему выздороветь. К сожалению, именно в такой момент злоумышленники используют ситуации и наживаются на доверчивых владельцах. Министерство сельского хозяйства и продовольствия напоминает о важности правильного выбора ветеринарных специалистов и учреждений, сообщает пресс-служба ведомства.

По законодательству, все специалисты, предоставляющие услуги в области ветеринарии, обязаны иметь высшее или среднее ветеринарное образование. Кроме того, в Подмосковье ветеринарные предприниматели должны зарегистрироваться в областном Реестре специалистов. Это является гарантом квалификации и легальности их деятельности.

Однако, есть множество мошенников, которые пытаются выдать себя за профессионалов. Они часто размещают объявления в интернете без указания четкого адреса своего учреждения и информации о квалифицированных специалистах. В рекламе злоумышленники могут использовать логотипы, сходные с логотипами государственных ветеринарных служб Московской области или известных частных клиник, чтобы создать впечатление легитимности и завоевать доверие владельцев животных. Кроме того, мошенники создают фальшивые онлайн-страницы или сайты, имитирующие официальные порталы, такие как «госуслуги», и отправляют владельцам домашних животных ссылки для записи на прием. Такие страницы часто выглядят очень похоже на настоящие, что позволяет им заманивать доверчивых людей.

Также стоит быть внимательными к заниженным ценам на услуги, по сравнению с рыночными, и к предложениям о помощи исключительно на дому. Мошенники часто используют тактику привлечения клиентов низкой ценой на первичный прием или вызов на дом, чтобы создать у жертвы ощущение выгоды и доверия. После того, как злоумышленники приезжают и начинают процесс, они склоняют к необходимости срочной, дорогостоящей и зачастую необоснованной услуги или процедуры, которая зачастую оказывается некачественной или вовсе не является необходимой. Стоит учитывать, что у таких «специалистов» зачастую отсутствует кассовое оборудование, потому проверить подлинность документов, таких как ИНН, ОГРН, или наличие регистрации как индивидуального предпринимателя или самозанятого, невозможно.

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется заранее проверить данные о ветеринаре в реестре, а также тщательно изучить отзывы других владельцев животных. Не стоит доверять специалистам, которые отказываются предоставить информацию о своей деятельности и документы об образовании: это может быть признаком недобросовестности. Важно уточнить у будущего ветеринара наименование организации, юридический и фактический адрес, а также прейскурант цен — все это нужно сделать еще на этапе первичного контакта.

В ведомстве отметили, что в Московской области функционируют государственные ветеринарные учреждения, предоставляющие полный спектр услуг. Чтобы найти ближайшую клинику или специалиста, можно позвонить по телефону +7 (495) 668-01-25 или воспользоваться региональным порталом государственных услуг. Таким образом, вы сможете выбрать проверенное и надежное учреждение для помощи своему питомцу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.