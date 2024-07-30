Жителям Подмосковья рассказали, как найти свой избирательный участок

Также списки и границы избирательных участков, номера, места нахождения УИКов и помещений для голосования можно узнать с помощью специального цифрового сервиса ЦИК РФ. Здесь есть сведения о каждом избирательном участке, кандидатах, о включении в список избирателей и др.

На сайте Мособлизбиркома жители региона найдут номера участковых избирательных комиссий, адреса и контактные данные.

В единый день голосования, с 6 по 8 сентября, основные выборы пройдут в 25 городских округах Московской области. Кроме этого, в Подольске, округе Пушкинский и Наро-Фоминском округе состоятся довыборы депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.