Жителям Подмосковья рассказали, как мошенники «играют» на страхе взлома госуслуг

В новой схеме обмана злоумышленники звонят человеку и представляются сотрудниками Роскомнадзора. Мошенники выдают себя за сотрудников Роскомнадзора и сообщают потенциальной жертве о том, что ее личный кабинет на госуслугах был взломан. Об этом сообщает пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Чаще всего такие звонки поступают через мессенджеры. Далее мошенники требуют продиктовать номер СНИЛС для разблокировки аккаунта, так они получают доступ к личному кабинету и контроль над ним.

Важно помнить, что государственные органы никогда не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональные данные.

Чтобы защитить себя и не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым правилам: никогда не сообщать пароли от аккаунтов или личные данные неизвестным лицам, а также прерывать любые подозрительные звонки.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.