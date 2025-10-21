Жителям Подмосковья рассказали, как дятлы готовятся к зимним холодам в регионе

В то время как большинство перелетных птиц уже отправились в теплые края, в подмосковных лесах вовсю кипит работа. Это трудятся дятлы — неутомимые лесные санитары, которые не собираются улетать на зимовку и отлично приспособлены к жизни в холодный сезон на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В отличие от многих насекомоядных пернатых, чья пища с наступлением холодов исчезает, дятлы приспособились находить пропитание даже в самых суровых климатических условиях. Их главные инструменты — мощный клюв и длинный язык, позволяющий добывать личинок и насекомых из-под коры и из глубины стволов деревьев.

Осень для этих птиц — пора активной подготовки. Дятлы не только продолжают «охотиться» на спрятавшихся насекомых, но и создают стратегические запасы из орехов, желудей и семян, чтобы в голодные зимние месяцы вернуться к своей «кладовой». На протяжении всей зимы ценным источником питания для них также становятся семена хвойных деревьев.

«На территории Московской области обитает 4 вида дятлов, занесенных в Красную Книгу Подмосковья, это: зеленый дятел, седой дятел, средний пестрый дятел и трехпалый дятел. Все эти пернатые находятся под охраной, и наша общая задача — бережно к ним относиться. Лучший способ проявить эту бережность — наблюдать за их размеренной, но важной для леса работой со стороны. Узнать о присутствии дятла проще всего по его уникальному стуку, который сложно с чем-то перепутать», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.