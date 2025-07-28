Жителям Подмосковья рассказали, что мошенники «осваивают» новый мессенджер

Злоумышленники уже придумали схему обмана в новом мессенджере. Преступники связываются с жертвой по телефону и представляются сотрудниками мессенджера. Они призывают человека зарегистрироваться и активировать дополнительный «аккаунт безопасности». Далее мошенники просят назвать код из СМС, который на самом деле является кодом для доступа в аккаунт на госуслугах. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Чтобы защитить себя и не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым правилам: никогда не сообщать коды из СМС или личные данные неизвестным лицам, а также прерывать любые подозрительные звонки. Кроме того, важно помнить, что сотрудники мессенджера никогда не звонят своим пользователям.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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