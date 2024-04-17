Жителям Подмосковья рассказали об особом противопожарном режиме

С начала апреля на территории лесов Подмосковья установилась теплая погода. В связи с этим повышается риск появления пожаров в лесах. В последние дни уже были ликвидированы возгорания в Шатурском, Виноградовском и Луховицком лесничествах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Силы и средства комитета лесного хозяйства Московской области переведены в режим готовности к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства перешла на круглосуточный режим работы. Организован постоянный контроль за состоянием территории земель лесного фонда, в том числе занятой торфяниками, с помощью наземного и авиационного мониторинга пожарной опасности. На боевое дежурство заступили 219 единиц техники и 487 человек личного состава лесопожарных формирований», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

Особую опасность представляют весенние палы сухой травы. Она легко горит, сильные ветра быстро разносят огонь, что создает угрозу населенным пунктам, объектам экономики и лесному фонду.

Многие до сих пор путаются в понятиях пожароопасный сезон и противопожарный режим.

Пожароопасный сезон — это период, когда из-за сухой и теплой погоды увеличивается риск возникновения природных пожаров на территории. В это время оперативные службы переходят в режим повышенной готовности к реагированию на ландшафтные пожары. Людей пожароопасный период обязывает соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня. Как правило, он наступает с момента схода снежного покрова. В Подмосковье в этом году он начался с 1 апреля.

Особый противопожарный режим вводится постановлением губернатора, когда класс пожарной опасности в лесах достигает 4 разряда из пяти возможных, при этом начались лесные пожары. В это время ограничивают въезд в леса и увеличиваются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.