Жителям Подмосковья объяснили, как проверить качество товаров

Примерно каждый третий товар в России может оказаться фальсификатом. По мнению экспертного сообщества, около 30% непродовольственных товаров и 20% продуктов питания могут быть фальсифицированы. Это значит, что покупатели могут не подозревать, что приобретают опасные для здоровья товары. Некоторые производители подделывают сроки годности, используют дешевое сырье и шьют одежду, которая быстро приходит в негодность, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Чтобы сделать рынок более прозрачным, введена обязательная маркировка товаров. Специальный QR-код на упаковке позволяет проверить подлинность и качество продукта.

С 1 апреля 2024 года в Московской области вводится новый порядок продажи маркированных товаров. Это значит, что при покупке таких товаров кассовые аппараты будут проверять коды в системе «Честный знак» в режиме реального времени.

Сначала проверка будет обязательной для молочной продукции и упакованной воды в крупных магазинах, а с 1 ноября — для девяти категорий товаров, включая пиво, слабоалкогольные напитки, антисептики, шины, БАД, одежду, обувь, фотоаппараты и духи.

Код маркировки может не пройти проверку, если срок годности истек или товар запрещен к продаже. Система «Честный знак» отслеживает товар от производства до продажи, гарантируя его подлинность и качество.

Теперь каждый житель Подмосковья может проверить подлинность товара с QR-кодом с помощью бесплатного приложения «Честный знак», что поможет выбрать качественные продукты и не наткнуться на подделку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.