Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:12

Жителям Подмосковья объяснили, как подготовить макулатуру к сдаче

Проблема экологии становится все более актуальной, именно поэтому многие активно сдают макулатуру на вторсырье. Тем не менее, нередко среди бумажных отходов оказывается то, что не подлежит переработке. Что с этим делать, объяснили специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Они подготовили рекомендации, как правильно подготовить бумажные отходы и что можно сдать на переработку:

Собирайте бумагу в отдельный контейнер. Это могут быть газеты, журналы, бумажные упаковки, офисная бумага и картон.

Убедитесь, что бумага чистая и сухая. Удалите любые пластиковые, металлические элементы, такие как скрепки, пластиковые обложки.

Храните макулатуру в сухом месте, чтобы избежать ее намокания и порчи. Влага может привести к образованию плесени и снизить качество переработки.

Узнайте, где в вашем районе находятся пункты приема макулатуры. Например, на территории Московской области действуют площадки для сбора вторсырья «Мегабак». С адресами их расположения можно ознакомиться на сайте.

Что можно сдать на переработку:

Старые газеты и журналы.

Офисная бумага (без пластиковых пленок).

Картонные упаковки (от продуктов, электроники и т. д.).

Учебные материалы (тетради, книги без обложек).

Бумажные пакеты (чистые и сухие).

Избегайте сдачи следующих материалов:

Бумага с загрязнениями (например, от пищи).

Пластиковые или металлические элементы, прикреплённые к бумаге.

Бумага с покрытием (лак, фольга).

Следуя этим рекомендациям, вы сможете помочь переработчикам эффективно использовать ресурсы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.