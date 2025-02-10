Жителям Подмосковья объяснили, как отличить вызов в коллегию присяжных от мошенников

Государство регулярно приглашает граждан для участия в судах присяжных. Этим пользуются злоумышленники, чтобы похитить данные и деньги россиян. Рассказываем, как выбирают и оповещают кандидатов в присяжные и как отличить настоящее оповещение от мошеннического, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики региона.

Как действуют злоумышленники:

приглашают граждан для участия в суде присяжных через мессенджеры или электронную почту;

угрожают административной и уголовной ответственностью за неявку;

предлагают пройти по ссылке, чтобы отказаться от участия;

Ссылка ведет на фишинговые ресурсы. Так аферисты получают персональные данные или доступ к банковским приложениям жертв.

На самом деле извещения от государственных органов вы можете получить только по почте или электронно через Госуслуги. Эти документы содержат уведомление о включении вас в список присяжных от администрации округа (не требует ответа или подтверждения) или о приглашении на отбор в коллегию присяжных от городского или областного суда.

Выбирают кандидатов в присяжные согласно статье 5 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ следующим образом:

в администрации муниципалитета составляют основной и запасной списки кандидатов каждые 4 года;

данные передают в правительство региона максимум за 3 месяца до окончания полномочий действующих присяжных;

в правительстве формируют единый список по региону и отдельные по округам;

кандидатов по округам определяет случайная электронная выборка в ГАС РФ «Выборы». Из списка исключают тех, кто не может участвовать в суде по ФЗ № 113.

На основании части 2 статьи 3 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ из списков исключают граждан:

младше 25 лет;

с непогашенной/неснятой судимостью;

признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности;

состоящих на учете в наркологическом, психоневрологическом диспансерах;

подозреваемых/обвиняемых в преступлениях;

не владеющих языком судопроизводства;

с физическими или психическими недостатками, которые не дают полноценно участвовать в процессе.

Согласно п. 5, 12 ст. 5 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ администрация должна сообщить гражданину о включении в список в течение двух недель официальным почтовым уведомлением. Гражданин имеет право ознакомиться со списком, а также написать заявление и направить в администрацию, если есть неточности в данных или не обосновано включение в список. Обращение рассмотрят в течение 5 дней.

Имеют право не участвовать в суде присяжных люди с плохим состоянием здоровья (это нужно подтвердить документами), кандидаты от 65 лет, судьи, прокуроры, следователи, дознаватели, адвокаты, нотариусы, священнослужители, работники государственной или выборной должности в органах местного самоуправления, военнослужащие или уволенные с военной службы по контракту из органов ФСБ, государственной охраны или внешней разведки, — в течение 5 лет со дня увольнения.

Обращаем ваше внимание, что ответственность за отказ от участия в суде присяжных не предусмотрена.

Будьте бдительны: в случае подозрительного вызова/сообщения позвоните в суд по телефонам с официального сайта и не открывайте писем и вложений от сомнительных или незнакомых источников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.