Жителям Подмосковья объяснили, как избежать пени за просрочку платежа по ЖКХ

Каждого 10 числа месяца в Подмосковье завершается рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг за текущий период. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Почему важно платить вовремя?

просрочка оплаты за ЖКУ может привести к увеличению расходов за счет пеней, отключению услуг и затратам на их подключение;

приостанавливаются выплаты льгот и субсидий соответствующим категориям граждан;

при обращении в суд предусмотрены расходы на судебные издержки и исполнительский сбор.

Если счет вовремя не оплачен или оплачен не полностью, начиная с 31 дня просрочки платежа поставщики — управляющие или ресурсоснабжающие организации — могут принять решение о начислении пени.

Пени начисляются за каждый день просрочки в процентах от суммы платежа исходя из ключевой ставки ЦБ.

В 2025–2026 годах при расчете пеней и штрафов основой станет ключевая ставка Банка России 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Участники СВО и члены их семьи освобождены от уплаты пени по коммунальным платежам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.