Жителям Подмосковья объяснили, как избежать пени за просрочку платежа по ЖКХ
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Каждого 10 числа месяца в Подмосковье завершается рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг за текущий период. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Почему важно платить вовремя?
- просрочка оплаты за ЖКУ может привести к увеличению расходов за счет пеней, отключению услуг и затратам на их подключение;
- приостанавливаются выплаты льгот и субсидий соответствующим категориям граждан;
- при обращении в суд предусмотрены расходы на судебные издержки и исполнительский сбор.
Если счет вовремя не оплачен или оплачен не полностью, начиная с 31 дня просрочки платежа поставщики — управляющие или ресурсоснабжающие организации — могут принять решение о начислении пени.
Пени начисляются за каждый день просрочки в процентах от суммы платежа исходя из ключевой ставки ЦБ.
В 2025–2026 годах при расчете пеней и штрафов основой станет ключевая ставка Банка России 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
Участники СВО и члены их семьи освобождены от уплаты пени по коммунальным платежам.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.
«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.
Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.