Жителям Подмосковья не рекомендует покупать продукты в местах незаконной торговли

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области не рекомендуют приобретать продукты питания в местах несанкционированной торговли без необходимых сопроводительных документов. В данных объектах зачастую отсутствуют условия для продолжительного хранения продуктов и приготовления пищи, а их качество вызывает сомнения и может навредить здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Так, в Егорьевске было зафиксировано несколько фактов отравления продукцией, приобретенной в киоске на улице Ленина, возле дома № 20. В этой связи в настоящее время проводится проверка. Объект установлен вне схемы размещения на частном земельном участке. 20 мая при осмотре НТО были выявлены нарушения требований к размещению — в ближайшее время будет принято решение о демонтаже. Кроме этого, в ходе проверки выяснилось, что у предпринимателя отсутствуют товарно-сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а сырье и продукты — без маркировочных ярлыков. Также не промаркирован кухонный инвентарь и емкости, отсутствуют сведения о вакцинации у сотрудников — иностранных граждан, уборочный инвентарь и условия для хранения спецодежды.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Московской области отобрали пробы сырья и смывов с объектов окружающей среды для лабораторного исследования, результаты будут переданы следственным органам. В настоящее время деятельность торговой палатки приостановлена, объект опечатан. Дальнейшее решение в отношении предпринимателя будет принято после получения результатов и завершения расследования.

По всему региону ведется плановая работа по демонтажу незаконных НТО — в план на этот год попали не менее 2,5 тыс. ларьков и киосков. Нелегальные предприниматели зачастую нарушают миграционное законодательство, не доплачивают налоги в бюджет, нарушают принципиальные условия договоров: сдают павильоны в аренду, меняют место, площадь и специализацию, а сами объекты не соответствуют требованиям благоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.