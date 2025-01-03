Жителям Подмосковья напомнили режим работы коммунальных служб в новогодние праздники

В выходные и праздничные дни увеличивается нагрузка на коммунальные сети. Поэтому все организации, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, на время новогодних каникул усилили аварийно-восстановительные бригады, организовали дежурство руководящего состава, а также заблаговременно провели дополнительную подготовку спецтехники и сотрудников к возможным нештатным ситуациям, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В каждом городском округе функционирует единая дежурная диспетчерская служба, которая круглосуточно принимает звонки от населения. Филиалы ГУП МО «КС МО», осуществляющие основную деятельность в 6 городских округах, постоянно находятся на связи с диспетчерами. Кроме того, жители могут обратиться непосредственно в управляющие компании, которые при необходимости свяжутся с соответствующими организациями.

Телефон управляющей компании можно найти на интерактивной карте коммунальных услуг: http://vis.arki.mosreg.ru/mkd_map/_index.php

Если вы не смогли дозвониться по номерам городских округов, можно воспользоваться единым номером вызова экстренных оперативных служб — 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.