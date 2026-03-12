Жителям Подмосковья напомнили правила вызова по номеру 112

Система-112 в Московской области круглосуточно принимает обращения граждан и направляет информацию в экстренные службы. Жителям региона разъяснили, в каких случаях следует звонить по единому номеру и какие данные необходимо сообщать оператору, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Единый номер 112 действует на всей территории Подмосковья и предназначен для вызова экстренных оперативных служб. По этому номеру можно сообщить о пожаре, ДТП, угрозе жизни и здоровью, правонарушении, авариях на коммунальных сетях и других происшествиях. Оператор уточняет обстоятельства и передает информацию в полицию, скорую помощь, пожарно-спасательные подразделения и другие службы реагирования.

Звонок на 112 бесплатный и доступен с мобильных телефонов всех операторов связи. Обратиться за помощью можно даже при нулевом балансе или заблокированной SIM-карте.

Специалисты просят при обращении сохранять спокойствие, четко описывать произошедшее, называть точный адрес или ориентиры и отвечать на вопросы оператора. Это ускоряет передачу информации и прибытие помощи. Номер 112 предназначен только для экстренных ситуаций — ложные вызовы и обращения не по назначению отвлекают службы и могут задержать помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.