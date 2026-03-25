Жителям Подмосковья напомнили правила вывоза КГО и стройотходов

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разъяснило жителям региона порядок утилизации крупногабаритных и строительных отходов в период весенне-летних ремонтов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С наступлением весны и лета в Подмосковье увеличивается объем строительных и ремонтных работ, а вместе с ним — количество отходов. К крупногабаритным отходам (КГО) относятся твердые коммунальные отходы, которые из-за размера нельзя разместить в обычных контейнерах.

К КГО относятся старая мебель — диваны, шкафы, матрасы, бытовая техника, включая холодильники и стиральные машины, а также ковры и другие крупные предметы интерьера. Их необходимо складировать в специальные бункеры объемом около 8 кубометров, как правило зеленого цвета, либо самостоятельно доставлять на площадки «Мегабак».

Строительные отходы — кирпич, бетон, плитка, гипсокартон, а также древесина, оконные и дверные блоки, ламинат и мешки со строительным мусором — не относятся к КГО. Для них предусмотрены оранжевые контейнеры и отдельный порядок вывоза. Оформить услугу можно через региональный портал госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru/waste-removal. Информация о размещении отходов на площадках «Мегабак» доступна по ссылке: https://mstg.mosreg.ru/deyatelnost/obrashenie-s-tvyordymi-kommunalnymi-otkhodami/razdelnyi-sbor-otkhodov. Также жители могут обратиться в управляющую компанию.

В ведомстве напомнили, что незаконный сброс строительного мусора в бункеры для КГО влечет административную ответственность. Штраф для физических лиц составляет до 70 тыс. рублей, для юридических — до 200 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.