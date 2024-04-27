Жителям Подмосковья напомнили об опасности укуса клеща

сегодня в 18:33

В лесу после долгой зимы проснулись клещи и приступили к охоте. В общественных пространствах, парках и скверах местные службы уже начали обработку, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Нужно помнить, что клещи переносят опасные заболевания — боррелиоз, гранулоцитарный плазмоз, эрлихиоз, клещевой энцефалит, а также другие инфекции.

Для защиты от клещей надо надевать на прогулку в лес закрытую одежду с плотно прилегающими краями, а штанины заправлять в носки.

Также необходимо использовать средства защиты и проводить осмотры тела после прогулок по лесу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.