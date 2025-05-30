Жителям Подмосковья напомнили об опасности купания на несанкционированных пляжах

С 1 июня в Подмосковье официально открывается пляжный сезон, в связи с чем в настоящее время активно ведутся подготовительные работы в местах отдыха у воды и на городских пляжах. В целях предотвращения происшествий на водоемах в летний период работники Московской областной противопожарно-спасательной службы проводят профилактическую работу с населением, разъясняя жителям региона правила безопасного поведения на воде и предупреждая о рисках купания на несанкционированных пляжах. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако рассказал об опасности купания в местах, не предусмотренных для подобного времяпровождения.

«Дикие пляжи — это зона особого риска и не только из-за несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям. Опасность купания здесь обусловлена, в том числе, отсутствием спасательных постов, а, соответственно, невозможностью своевременно оказать квалифицированную помощь в случае возникновения несчастного случая. Бывают ситуации, что понять, что человеку в воде нужна помощь, может только профессиональный спасатель», — уточнил специалист.

Анатолий Плевако отметил, что для летнего отдыха подмосковных жителей предусмотрено большое количество мест, где можно смело проводить свой досуг.

«На территории региона оборудованы санкционированные пляжи, где будут дежурить спасатели и медики, а дно водоемов очищено от водных растений, коряг, камней, стекла. В местах, отведенных для купания, точно нет водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду, а границы плавания обозначены буйками. Здесь можно отдыхать совершенно спокойно, конечно, не забывая о правилах поведения на воде и не оставляя детей без присмотра взрослых», — рассказал заместитель начальника госучреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.