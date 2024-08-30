Жителям Подмосковья напомнили о возможности проголосовать на выборах через ДЭГ

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил жителям Подмосковья о возможности проголосовать на выборах депутатов ОМСУ через ДЭГ, передает пресс-служба парти.

До важного политического события этой осени остается неделя. 6–8 сентября в Московской области жителям предстоит избрать муниципальные Советы депутатов. В 25 городских округах пройдут основные выборы, а в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске пройдут довыборы.

«Приглашаю принять участие в Едином дне голосования. Тем более что сделать это можно, не выходя из дома. Чтобы проголосовать дистанционно, нужно просто подать заявление на портале Госуслуг. Более 166 тыс. жителей региона уже это сделали. Регистрация на ДЭГ продолжается до 2 сентября включительно», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что наряду с электронной формой голосования, все 3 дня будут работать и привычные всем избирательные участки.

«Особое внимание уделяется безопасности — участки оснащены рамками металлодетекторов и системой видеофиксации. За порядком будут следить сотрудники правоохранительных органов, а честность и открытость будет под контролем наблюдателей», — добавил Брынцалов.

От «Единой России» в выборах принимает участие 590 зарегистрированных кандидатов. Среди них представители образования, волонтеры, помогающие фронту и жителям приграничных регионов, участники спецоперации, предприниматели.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев