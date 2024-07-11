Жителям Подмосковья напомнили о способах защиты питомцев от клещей

Летом, в период дачного сезона и активного загородного отдыха, важно позаботиться о безопасности домашних животных. Ветеринары Госветслужбы Подмосковья напомнили владельцам, как защитить питомцев от клещей, и что делать в случае проявления первых симптомов. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сезон активности опасных насекомых начинается весной и продолжается летом и даже осенью. Некоторые клещи — переносчики различных болезней: клещевой энцефалит, пироплазмоз, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз. Обитают они, как правило, в высокой траве, влажных местах — возле водоемов или в оврагах.

Специалисты Госветслужбы Московской области отмечают, что впереди жаркие выходные, в случае поездки за город, к водоему или прогулки в лесу, обезопасить четвероногих от укусов насекомых помогут таблетки, ошейники, а также регулярная обработка каплями, шампунями и спреями. По возвращении домой, необходимо осмотреть животное. Если хозяин заметил признаки недомогания: апатия, ухудшение аппетита, повышение температуры, горячий нос, в том числе спустя несколько дней — необходимо срочно обратиться в ветеринарную клинику.

Запись на прием к специалистам Госветслужбы МО осуществляется онлайн через портал «Госуслуги Московской области» или по номеру телефона единого контакт-центра: +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.