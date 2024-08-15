Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за поджог в лесу

За поджоги, которые приводят к лесным пожарам, в Подмосковье предусмотрены штрафы от 60 тыс. до 2 млн рублей, сообщил РИАМО заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов.

«За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная ответственность: для физических лиц — до 60 тыс. руб., для должностных лиц — до 110 тыс. руб., для юридических лиц — до 2 млн руб.» — сказал Орлов.

Он отметил, что по сравнению с предыдущим годом количество лесных пожаров уменьшилось более чем в 2,5 раза.

«Большая часть возгораний была обнаружена с помощью системы видеомониторинга и по сообщениям местных жителей», — уточнил председатель комитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.