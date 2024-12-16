Жителям Подмосковья напомнили о правилах выезда должников из России

Жители Московской области, планирующие заграничные поездки, должны заблаговременно уточнить информацию о наличии возбужденных в их отношении исполнительных производств. Судебные приставы вправе ограничить право на выезд из страны для должников, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Ограничение на выезд устанавливается в следующих случаях:

задолженность по алиментам, возмещению вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением, превышает 10 тыс. рублей;

задолженность по иным требованиям: административные штрафы, налоги, услуги ЖКХ, составляет 30 тыс. рублей и более. Причем через 2 месяца со дня окончания срока для добровольного исполнения требований, в случае непогашения задолженности, должник может быть ограничен в праве на выезд и при наличии долга в размере 10 тыс. рублей;

если исполнительный документ носит неимущественный характер, например, связан с восстановлением на работе незаконно уволенного сотрудника или выселением должника и вселением взыскателя, сносе здания, передаче ребенка.

Проверить наличие ограничений на выезд можно с помощью личного кабинета на портале госуслуг. Здесь же можно отследить процесс снятия запрета после погашения задолженности. Для этого достаточно в поисковой строке ввести «Ограничение на выезд» и пройти несколько простых шагов.

Гражданам, зарегистрированным на портале госуслуг, постановление о возбуждении исполнительного производства автоматически поступает в личный кабинет. Кроме того, через этот сервис можно подать заявления, оплатить долг и снять ограничение на выезд.

Судебные приставы Подмосковья рекомендуют жителям региона заранее проверять информацию о своих долгах и принимать меры по их погашению. Это поможет избежать проблем при пересечении границы. Исполнение судебных решений — лучший способ решить вопрос с ограничением на выезд.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.