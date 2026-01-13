Жителям Подмосковья напомнили о правилах кибербезопасности в интернете

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области напомнили жителям региона о необходимости соблюдать правила кибербезопасности. В памятке отмечается, что для защиты от кибератак важно регулярно обновлять пароли, особенно если они не менялись несколько лет.

В ведомстве советуют обращать внимание на подозрительные письма: сообщения от неизвестных отправителей, странные ссылки и срочные требования следует помечать как спам и не отвечать на них. При сомнениях в подлинности письма рекомендуется проверить информацию на официальном сайте организации.

Также специалисты рекомендуют своевременно устанавливать обновления операционной системы и антивирусных программ, удалять ненужные приложения и проверять их разрешения. Важно регулярно создавать резервные копии данных.

Дополнительную информацию о кибербезопасности можно получить в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Раздел доступен бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.